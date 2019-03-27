Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:20
Просмотров: 88

Дерзкое ограбление на Пушкинской: подробности от полиции

Дерзкое ограбление на Пушкинской: подробности от полиции

В центре Харькова из кассы кафе двое злоумышленников похитили деньги.

Об этом сообщили в Гланвом управлении Нацполиции в Харьковской области. Сообщение о происшествии поступило в Киевский отдел полиции 25 марта около 17:00.

В кафе по улице Пушкинский зашли двое неизвестных мужчин, которые отвлекли продавца и похитили из кассы 2 тыс. гривен. Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харьковчане могут проверить достоверность технического паспорта на недвижимость онлайн
Сегодня 07:02    77
Движение транспорта на Коммунальном мосту изменено до сентября
Сегодня 06:35    98
В Харькове стартует благотворительный проект памяти Квитки Цисык
26.03.2019 11:35    188
Суд оставил старые тарифы на электротранспорт в Харькове
26.03.2019 09:02    865
NextBik возращается в Харьков
26.03.2019 08:35    161
Под Харьковом соревновались лучшие стрелки Восточного ОТО Нацгвардии
26.03.2019 08:07    84
Как платить за электроэнергию в марте
26.03.2019 07:39    1006
Харьковский завод передал армии танки (ФОТО)
26.03.2019 07:20    232
Поліція: «злодії в законі» збираються приїхати в Україну під час виборів і дестабілізувати ситуацію
26.03.2019 07:11    139
Субсидии “живыми деньгами” могут начать выдавать по доверенности
26.03.2019 06:52    96
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 