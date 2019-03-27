Дерзкое ограбление на Пушкинской: подробности от полиции

В центре Харькова из кассы кафе двое злоумышленников похитили деньги.

Об этом сообщили в Гланвом управлении Нацполиции в Харьковской области. Сообщение о происшествии поступило в Киевский отдел полиции 25 марта около 17:00.

В кафе по улице Пушкинский зашли двое неизвестных мужчин, которые отвлекли продавца и похитили из кассы 2 тыс. гривен. Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Источник: sq.com.ua

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