"Дія" виявила фішинговий сайт і робить застереження

Команда порталу "Дія" виявила фішинговий сайт зі схожим на "Дію" доменом і заблокувала його.

Про це "Дія" повідомляє у Телеграм.

"Фіксуємо новини щодо фішингового сайту зі схожим на Дію доменом. На якому громадян просять завантажити через браузер фейковий застосунок "Дії", щоб отримати доступ до особистих даних.Наша команда вже заблокувала цей ресурс", – говориться у повідомленні.

Водночас "Дія" нагадує, що застосунок доступний лише в App Store та Google Play і єдиний офіційний портал Дії — diia.gov.ua.

"Головне правило цифрового світу: не клікайте на сумнівні посилання і ніколи не завантажуйте файли з невідомих сайтів. Шахраї щодня вигадують нові гачки, тому критичне мислення — ваш найкращий антивірус", – говориться у повідомленні.

Джерело: epravda.com.ua

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