ДІЯРУ звинувачує МАГАТЕ у заохоченні ядерного тероризму РФ в Україні

Керівник Держінспекции ядерного регулювання України (ДІЯРУ) Олег Коріков звинуватив Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) та його гендиректора Рафаеля Маріано Гроссі у бездіяльності та відсутності ефективної реакції на вчинення РФ актів ядерного тероризму в Україні, а також сприянні посиленню загроз ядерній безпеці світу.

Про це йдеться у відкритому зверненні Корікова у Facebook.

"Закликаємо пана Гроссі до сприяння Україні в наших вимогах щодо негайного виведення російських військ, воєнної техніки та персоналу "Росатому" з майданчика ЗАЕС та міста Енергодара, що було б найбільшою гарантією безпечного її функціонування, а також вимозі припинення обстрілу України крилатими та оперативно-тактичними ракетами, оскільки такі обстріли потенційно можуть призвести до планетарної катастрофи, більшої за своїми наслідками, ніж Чорнобильська та Фукусімська аварії разом узяті", – йдеться у зверненні.

Коріков нагадав, що вночі 4 березня 2022 року відбулося перше в світовій історії силове захоплення Запорізької АЕС. Після захоплення Запорізької АЕС російські окупаційні війська, а також представники державних російських компаній "Росатом" та "Росенергоатом" постійно тероризують та безпосередньо загрожують життю співробітників заводу та жителів окупованого міста Енергодар.

Ситуація загострюється постійними ракетними атаками території України з боку рф, яка, ігноруючи можливі ризики та катастрофічні наслідки, направляє їх на атомні електростанції. У кваітні зафіксовано випадки прольоту крилатих ракет, схожих на "Калібр", над Південноукраїнською АЕС, Хмельницькою АЕС та Запорізькою АЕС, вказано у заяві.

Ці акти ядерного тероризму Росії відбуваються за відсутності чіткої позиції та ефективної відповіді МАГАТЕ на численні звернення України з цього питання, саме тому представники Росії переконані у своїй безкарності та вдаються до ще більш зухвалих дій та заяв.

Крім того, як вважає глава ДІЯРУ, керівництво МАГАТЕ своєю бездіяльністю та неоднозначною позицією не тільки сприяє подальшому загостренню ситуації на ЗАЕС, але й ретранслює тези кремлівської пропаганди, заявивши перед аудиторією Всесвітнього економічного форуму в Давосі про наявність на окупованій росіянами ЗАЕС "30000 кг плутонію та 40000 кг збагаченого урану, придатного для виготовлення ядерної зброї".

"Це яскраве свідчення того, що МАГАТЕ в особі його генерального директора перебуває під впливом російської пропаганди і не володіє достовірною інформацією", – наголосив Коріков, та категорично спростував заяви Гроссі про запаси плутонію та збагаченого урану на ЗАЕС і в цілому в Україні.

Источник: elektrovesti.net

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