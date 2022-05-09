Диктатор Лукашенко понесёт наказание за соучастие в войне против Украины.

Об этом сказано в официальном заявлении лидеров стран G7 опубликованом на сайте (https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/08/g7-leaders-statement-2/) Белого дома:

«Мы приложим все усилия, чтобы привлечь путина, а также пособников агрессии россии против Украины, включая режим лукашенко, к ответственности в соответствии с международным правом», – сказано в заявлении.

Источник: https://t.me/truexanewsua/45936

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