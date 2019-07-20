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Директора харьковского завода обвинили в махинациях

Директора харьковского завода обвинили в махинациях

Харьковская местная прокуратура №5 направила в Червонозаводский суд Харькова обвинительный акт в отношении директора и двух работников одного из харьковских заводов, подозреваемых в создании схемы завладения бюджетными средствами. Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Калюга, в течение 2016-2017 гг. директор завода и его подчиненные нашли нескольких подставных лиц, на которых зарегистрировали липовые фирмы. Эти ФЛП выдавались за дилеров харьковского завода, который якобы специализируется на изготовлении спортивного оборудования. По данным фискальной службы, такой деятельности завод не производил.

Фиктивные предприятия участвовали в публичных закупках по всей Украине и стали победителями торгов на поставку спортоборудование (акробатические дорожки, канаты и т.д.) в ряд учебных заведений.

Подозреваемые предоставляли в образовательные учреждения накладные о якобы поставленном инвентаре, а представители вузов и училищ подписывали документы, еще не получив заказ. За "фейковые" поставки злоумышленники получали средства из госбюджета и распоряжались ими по своему усмотрению. В общем им удалось незаконно обогатиться на 870 тыс.грн.

Сообщники также придумали, как скрыть фактическое отсутствие якобы поставленного спортивного оборудования в учебных заведениях. Для этого они заключали ложные договоры на ответственное хранение товара с заводом, где работали. Однако во время обысков оборудование на предприятии не выявили.

За завладение чужим имуществом путем служебных злоупотреблений и составление и выдачу заведомо ложных документов (ч. 3, 4 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины) обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы.

Справка SQ. По сделкам с поддельными документами (ст. 358 УК Украины) уже осуждены представители одного из херсонских учебных заведений. Еще по одному эпизоду в отношении работника образовательного учреждения Одесской области направлено в суд соглашение о признании виновности. Кроме того, следственным путем проверяется причастность к противоправным действиям представителей других учебных заведений, куда подозреваемые должны были поставить оборудование.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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