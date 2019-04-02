Директора столичного учбово-спортивного центру профспілок судитимуть за привласнення майже 15 мільйонів гривень бюджетних коштів

Київські слідчі встановили, що чоловік присвоїв кошти, виділені на закупівлю обладнання для льодової арени, підробивши службову документацію. За скоєне йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Слідчі поліції Києва завершили досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння службовою особою дитячо-юнацького учбово-спортивного центру держкоштами, які виділили для реконструкції льодової арени.

Заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Сергій Кривун розповів, що у рамках кримінального провадження слідчі спільно з працівниками управління захисту економіки провели ряд слідчих (розшукових) дій та задокументували злочинні дії посадовця.

«Користуючись службовим становищем, зловмисник на підставі підроблених документів перерахував майже 15 мільйонів гривень на рахунок комерційного підприємства за обладнання, яке мало утворювати та підтримувати якісний штучний лід на арені. Однак обладнання не було», - додав правоохоронець.

У результаті процесуальних дій правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує причетність посадовця до злочинної схеми. Фігурантові оголосили про підозру.

Дії зловмисника кваліфікували за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт направлено до суду. За привласнення коштів підозрюваному загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва

Источник: npu.gov.ua

Автор: Анастасія Костюченко

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