Для проведення диверсій на території України окупати відбирають у місцевих мешканців автівки та цивільний одяг

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 15 квітня. 51 доба війни.

Протягом поточної доби на всіх напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Ворог не припиняє завдавати ракетних ударів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури на території України і намагається вести наступ на окремих напрямках. Продовжуються авіаційні удари по місту Маріуполю. Триває часткова блокада Харкова.

На Донецькому напрямку противник намагався провести штурм Мар’їнки, успіху не мав.

В порушення норм Міжнародного гуманітарного права окупанти на тимчасово зайнятих територіях продовжують утискати права громадян України. Порушуючи правила ведення війни, диверсійно-розвідувальні групи ворога, для проведення диверсій на території України, викрадають або, погрожуючи фізичною розправою, забирають автомобільний транспорт та цивільний одяг у місцевих жителів.

Російські окупанти, з метою придушення супротиву українців, проводять фільтраційні заходи та пошук осіб, що мали стосунок до військової служби.

В окремих населених пунктах ворог намагається імітувати вибори та незаконно призначати «органи місцевого самоврядування» з числа місцевих мешканців, лояльних до окупаційної влади.

Агентство Телевидения Новости