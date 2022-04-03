Дмитро Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду приїхати до Бучі для збору доказів

#BuchaMassacre

«Закликаю Міжнародний кримінальний суд і міжнародні організації направити їхні місії в Бучу та інші звільнені міста та села Київщини, аби у взаємодії з українськими правоохоронцями якомога ретельніше зібрати всі докази воєнних злочинів росіян», – наголосив глава МЗС України.

Дмитро Кулеба також розповів про масові злочини російської армії в Україні, включно з вбивствами, тортурами, мародерством, згвалтуваннями: «Неможливо було уявити таке в ХХІ столітті, але це відбувається на наших очах. росія гірша за ІДІЛ».

Джерело: МЗС України

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