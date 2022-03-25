До 12 лет лишения свободы: в Украине утвердили уголовное наказание за торговлю гуманитаркой

Верховная Рада утвердила пакет из 24 законов, которые регламентируют функционирование экономики страны в военное время. В частности, утвержден законопроект №7146, предусматривающий уголовное наказание за торговлю гуманитаркой.

О том, какое наказание предусмотрено за это преступление в зависимости от его тяжести.

С первого дня нападения войск РФ на Украину в нашу страну пошли гуманитарные грузы из-за границы. Мир поддержал Украину не только на словах. Многие страны отправляют десятки тысяч тонн гуманитарки.

Уголовный кодекс дополнили статьей 201-2 "Использование во время действия военного состояния гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи не по целевому назначению, а именно с целью получения прибыли или собственного обогащения".

В зависимости от тяжести преступлений предусмотрены наказания в виде лишения свободы на срок от 3 до 12 лет с конфискацией имущества и без конфискации:

Использование гуманитарки в качестве наживы в значительном размере будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Если поймают на торговле гуманитаркой того, кто уже привлекался к уголовной ответственности по этой статье, либо группу лиц, действовавших по предварительному сговору, либо должностное лицо, которое использовало свою власть или служебное положение, либо в крупном размере, то могут лишить свободы на срок от 7 до 10 лет.

Еще более суровое наказание предусмотрено за такие же действия, совершенные организованной группой лиц и в особо крупном размере. В этом случае виновники получат от 10 до 12 лет.

При этом виновных также лишат возможности занимать ответственные должности на протяжении трех лет после освобождения. В некоторых случаях, кроме тюремного заключения, предусмотрена также конфискация имущества.

Источник: ukraine.today.ua

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