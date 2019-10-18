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До 12 років ув’язнення засуджено колишнього співробітника СБУ, який очолив один з підрозділів так званої «мгб днр»

До 12 років ув’язнення засуджено колишнього співробітника СБУ, який очолив один з підрозділів так званої «мгб днр»

За матеріалами Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України у Донецькій області до дванадцяти років позбавлення волі заочно засуджено колишнього співробітника СБУ за участь у діяльності терористичної організації «днр».

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що колишній начальник одного з міських відділень СБ України у 2014 році приєднався до лав незаконних збройних формувань.

Перебуваючи на посаді керівника так званого «Макіївського підрозділу мгб днр», він активно протидіяв військовим підрозділам та правоохоронним органам, залученим до антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил. Зловмисник, зокрема, підшукував серед місцевого населення громадян, яких під приводами начебто кримінального переслідування змушував збирати інформацію про військовослужбовців Збройних Сил України та СБУ. У разі відмови співпрацювати він піддавав людей тортурам та погрожував їм незаконним позбавленням волі.

За рішенням Костянтинівського міськрайонного суду Донеччини фігуранта справи засуджено за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення судового рішення до виконання. Зловмисник перебуває у розшуку.

Вирок суду набув законної сили.

Пресцентр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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