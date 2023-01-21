До 50 тысяч "вагнеровцев" воюет в Украине - британская разведка

До 50 тысяч "вагнеровцев" воюет в Украине, что делает роль куратора ЧВК Пригожина важной в войне в Украине, сообщает разведка Британии.

Учитывая, что в России частные армии - вне закона, свои войска Пригожин, вероятно, финансирует за счет манипуляций с госконтрактами своих компаний, говорят в британской разведке.

Так, 27 декабря Единый госреестр России показал, что ЧВК "Вагнер" официально зарегистрирована как юридическое лицо. Группа заявила о своей основной деятельности как "консалтинг в области управления"; о военных задачах не упоминалось, сообщает британская разведка.

Регистрация демонстрирует "удивительно быстрое развитие публичного профиля традиционно непрозрачной группы", говорится в сообщении.

Так, Пригожин признался в основании ЧВК "Вагнер" только в 2022 году, а в октябе открыл штаб-квартиру "Вагнер-центр" в Санкт-Петербурге

"Пока неясно, в какой степени структура "ЧВК Центр Вагнера" будет использоваться для управления военизированной деятельностью Вагнера", - говорят в разведке.

Учитывая незаконность деятельности частных военных компаний в правовом поле РФ, Пригожин, вероятно, частично финансировал организацию за счет государственных контрактов, заключенных с другими его компаниями.

"Регистрация, вероятно, направлена на то, чтобы максимизировать коммерческую выгоду Пригожина и еще больше узаконить все более известную организацию", - говорится в сообщении.

Джерело: https://t.me/vekha/57558

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