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До 9 років позбавлення волі засуджено командира розвідгрупи бойовиків: збирав інформацію та підбирав «кадри» для терористів «ДНР»

До 9 років позбавлення волі засуджено командира розвідгрупи бойовиків: збирав інформацію та підбирав «кадри» для терористів «ДНР»

СБУ продовжує системну роботу щодо викриття та притягнення до відповідальності учасників незаконних збройних формувань так званих «Л/ДНР».

Контррозвідка української спецслужби встановила особу командира розвідувально-диверсійної групи, який воював проти українських захисників, збирав розвіддані про ЗСУ та підбирав «кадри» до терористичних угруповань.

За матеріалами слідства, мешканець Сарненського району Рівненської області у квітні 2014 року вступив до терористичної організації «ДНР». Він пройшов спеціальний вишкіл з бойової підготовки і згодом брав участь у боях проти українських військових, зокрема, під час активної фази боїв за Дебальцево у 2015 році.

Окрім цього, зловмисник збирав розвіддані щодо підрозділів ЗСУ на сході нашої держави. Інформацію щодо кількості, розташування позицій та передислокації українських військ він передавав через «кураторів» представникам спецслужб РФ.

Встановлено, що за завданням російських «кураторів» бойовик займався також підбором кадрів для розвідувально-диверсійних груп ворожого угруповання «Оплот». Він навчав учасників терористичних організацій веденню розвідувально-підривної діяльності проти учасниких військових.

Наразі зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донецької області.

За матеріалами СБУ, Рівненський міській суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Засудженого оголошено у розшук.

Початок терміну відбування покарання обчислюється з моменту його затримання та приведення вироку до виконання.

Досудове розслідування проводили співробітники СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

До 9 років позбавлення волі засуджено командира розвідгрупи бойовиків: збирав інформацію та підбирав «кадри» для терористів «ДНР»

Источник: ssu.gov.ua

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