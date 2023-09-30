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До диверсії у Сватовому причетні Чепіга та Мішкін, які намагалися отруїти Скрипалів, – ДБР.

До диверсії у Сватовому причетні Чепіга та Мішкін, які намагалися отруїти Скрипалів, – ДБР.

ДБР зібрало докази причетності російських спецслужб до вибуху у 2015 році військового складу у Сватовому Луганської області та військових складів у Чехії, де зберігалася зброя для України, у 2014-му. ДБР, СБУ та Офіс генпрокурора повідомили про підозру у диверсії ряду осіб.

"У ході спільного з представниками чеських правоохоронців розслідування працівники ДБР встановили, що саме російські диверсанти підірвали військові склади у Чехії у 2014 році. Важливу роль у цій диверсійній операції відіграли вже відомі за спробою отруїти Скрипалів у Солбері Мишкін та Чепіга", – йдеться у повідомленні ДБР.

Фото: вибух складів ЗСУ у Сватовому у 2015 році (скріншот)

Джерело: https://t.me/liganet/31509

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