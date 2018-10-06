До дванадцяти років позбавлення волі засуджено вбивцю полковника СБУ Олександра Хараберюша

Іллічівський районний суд Маріуполя засудив до 12 років позбавлення волі мешканку Донецька Юлію Прасолову за вбивство полковника Служби безпеки України Олександра Хараберюша.

Контррозвідника спецслужби за замовленням терористів «ДНР», які діяли під кураторством російських спецслужб, підірвали у березні 2017 року у власному автомобілі в Маріуполі. «СБУ зробить все, щоб знайти та покарати винних. Борги ми віддаємо швидко», – наголосив тоді Голова СБ України Василь Грицак.

Наразі вирок отримала безпосередня виконавиця злочину, на черзі замовники та куратори організації цього зухвалого вбивства.

«Ми добре знаємо де перебуває той, хто готував вбивство нашого побратима – «керівник» «Центру спецоперацій МГБ ДНР» Василь Євдокимов на прізвисько "Лєнін"», ‒ підкреслив Голова СБУ. «Хай чекає. Або лава підсудних за українським законодавством, або безіменний мавзолей на околицях Донецька, оскільки для росіян він вже відпрацьований матеріал», ‒ додав Василь Грицак.

Прес-центр СБ України

Источник: ssu.gov.ua

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