Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:22
Просмотров: 44

До Міжнародного кримінального суду передано звернення щодо незаконного примусу кримчан до служби у збройних силах РФ

До Міжнародного кримінального суду передано звернення щодо незаконного примусу кримчан до служби у збройних силах РФ

Прокуратурою АР Крим спільно з Кримською правозахисною групою, Регіональним центром прав людини та Українською Гельсінською спілкою з прав людини до Міжнародного кримінального суду було передано нове звернення про злочини російських державних органів на території окупованого півострову. Цього разу інформація стосувалась незаконного примусу кримчан до служби в армії окупанта.

Після окупації російська влада встановила у Криму репресивний режим, який став викликом сучасній системі прав людини. Поряд з примусовим переміщенням населення, переслідуваннями та конфіскацією майна окремим аспектом політики окупаційної влади є призов кримчан на військову службу до Збройних сил РФ.

Загалом з весни 2015 року в ході 7 призовних кампаній до російської армії призвали не менше 12 229 українських громадян. Порушивши норми міжнародного гуманітарного права, державні органи РФ створили на півострові загальну атмосферу «примусу», направлену на тих, хто відмовляється вступати до лав армії окупанта.

Примушування мешканців Криму служити в збройних формуваннях або збройних силах Російської Федерації забороняється як національним кримінальним законодавством України, так і нормами міжнародного гуманітарного права.

Так, згідно ст. 438 КК України порушення законів та звичаїв війни, а також віддання наказу про вчинення таких дій караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Україна не ратифікувала Римський статут, але визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС) на необмежений термін. Оскільки мобілізація населення окупованої території до збройних сил країни-окупанта є складом одного з найтяжчих злочинів, який розглядає Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, спільною працею прокуратури АР Крим та громадських організацій до МКС було направлене вже четверте звернення в контексті статті 15 Римського статуту МКС.

Водночас, прокуратура Автономної Республіки Крим внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочала досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, зокрема стосовно незаконного призову мешканців кримського півострову до Збройних сил РФ.

Тому звернення до міжнародних механізмів, зокрема Міжнародного кримінального суду, є необхідним для невідворотності відповідальності причетних до вчинення воєнних злочинів на тимчасово окупованій території півострова Крим.

За матеріалами прес-служби прокуратури АР Крим

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: крым, суд

Читайте ещё:

Новости Крымнаша. Выпуск #1440 «Некоторые понаехавшие уже строят планы на украинский вид на жительство после деоккупации Крыма»
Сегодня 08:56    136
Новости Крымнаша. Выпуск #1439 «Вас нужно отстреливать, чтобы не радовались Украине!»
26.10.2018 08:57    325
Хуліган, що годину тероризував сусідів, кидаючи сокиру у вікна, отримав 5 років за ґратами
26.10.2018 07:20    132
Постанова Верховного Суду України не привід для власників автомобілів з європейською реєстрацією не виконувати вимоги митного законодавства
25.10.2018 10:08    124
Новости Крымнаша. Выпуск #1438 «Все говорят, что раньше было лучше»
25.10.2018 09:09    316
Новости Крымнаша. Выпуск #1437 «Загнанная в угол крыса начала торговаться»
24.10.2018 08:58    412
Новости Крымнаша. Выпуск #1436 «Все нависшие над нами угрозы и тревоги уйдут из Крыма вместе с россией, а созданные ею проблемы снова придётся решать Украине»
23.10.2018 08:57    285
Наявних адвокатів замало: чому суд переніс розгляд справи Савченко
23.10.2018 08:42    146
Новости Крымнаша. Выпуск #1435 «При Украине такого не было. Мы счастливо жили, гораздо лучше, чем теперь»
22.10.2018 09:00    352
Эксперт «Вести ФМ» обвинил в трагедии в Керчи игру «Дока 2»
22.10.2018 08:17    222
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 