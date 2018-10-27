До Міжнародного кримінального суду передано звернення щодо незаконного примусу кримчан до служби у збройних силах РФ

Прокуратурою АР Крим спільно з Кримською правозахисною групою, Регіональним центром прав людини та Українською Гельсінською спілкою з прав людини до Міжнародного кримінального суду було передано нове звернення про злочини російських державних органів на території окупованого півострову. Цього разу інформація стосувалась незаконного примусу кримчан до служби в армії окупанта.

Після окупації російська влада встановила у Криму репресивний режим, який став викликом сучасній системі прав людини. Поряд з примусовим переміщенням населення, переслідуваннями та конфіскацією майна окремим аспектом політики окупаційної влади є призов кримчан на військову службу до Збройних сил РФ.

Загалом з весни 2015 року в ході 7 призовних кампаній до російської армії призвали не менше 12 229 українських громадян. Порушивши норми міжнародного гуманітарного права, державні органи РФ створили на півострові загальну атмосферу «примусу», направлену на тих, хто відмовляється вступати до лав армії окупанта.

Примушування мешканців Криму служити в збройних формуваннях або збройних силах Російської Федерації забороняється як національним кримінальним законодавством України, так і нормами міжнародного гуманітарного права.

Так, згідно ст. 438 КК України порушення законів та звичаїв війни, а також віддання наказу про вчинення таких дій караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Україна не ратифікувала Римський статут, але визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС) на необмежений термін. Оскільки мобілізація населення окупованої території до збройних сил країни-окупанта є складом одного з найтяжчих злочинів, який розглядає Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, спільною працею прокуратури АР Крим та громадських організацій до МКС було направлене вже четверте звернення в контексті статті 15 Римського статуту МКС.

Водночас, прокуратура Автономної Республіки Крим внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочала досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, зокрема стосовно незаконного призову мешканців кримського півострову до Збройних сил РФ.

Тому звернення до міжнародних механізмів, зокрема Міжнародного кримінального суду, є необхідним для невідворотності відповідальності причетних до вчинення воєнних злочинів на тимчасово окупованій території півострова Крим.

За матеріалами прес-служби прокуратури АР Крим

Источник: gp.gov.ua

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