До Спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні (JIT) приєдналася Румунія

Румунія стала сьомим членом Спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні (JIT). Угоду про приєднання до JIT підписали Генеральний прокурор Андрій Костін, Генпрокурор Румунії Габріела Скутеа та члени групи під час координаційного засідання Євроюсту у Гаазі.

«Юридичний фронт стає сильнішим. Приєднання Румунії свідчить про те, що все більше держав і людей об'єднуються в боротьбі за справедливість. Ми повинні перемогти ворога не тільки на полі бою, а й у судах», - заявив Андрій Костін.

Габріела Скутеа наголосила, що Румунія вже почала власне розслідування. Вона також закликала українців, які знайшли в Румунії притулок від війни, надавати свідчення щодо воєнних злочинів.

Генпрокурор поінформував, що експертні групи з Литви та Польщі та Словаччини активно працюють в Україні в рамках JIT на деокупованих територіях. Задіяні мобільні слідчо-оперативні групи. Французька слідчо-криміналістична група працює на Харківщині. Продовжується активна співпраця з командою Прокурора МКС, допомогу надає низка державних і неурядових організацій.

Спільну слідчу групу утворили Польща, Литва та Україна 25 березня 2022 року, згодом до неї приєдналися Естонія, Латвія і Словаччина. Також учасниками групи є Євроюст та вперше в своїй історії - Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

Метою JIT є сприяння розслідуванню та судовому переслідуванню винних у скоєнні найтяжчих міжнародних злочинів. Серед іншого, країни - учасниці ведуть роботу з українськими громадянами - потерпілими та свідками, які перебувають на їх території.

Джерело: gp.gov.ua

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