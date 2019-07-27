До суду направлено обвинувальний акт стосовно двох колишніх посадовців банківської установи «Укргазбанк» та керівника комерційної структури

Слідчими управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України за процесуального керівництва прокурорів Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях, завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт у провадженні за обвинуваченням двох колишніх топ-посадовців банківської установи «Укргазбанк» та керівника комерційної структури у заподіянні збитків на загальну суму понад 39 млн грн.

Так, завдяки злагодженій роботі слідчих Головного слідчого управління, прокурорів Генеральної прокуратури України та оперативних працівників Департаменту захисту економіки Національної поліції України викрито злочинну «схему» з виведення та привласнення коштів цієї банківської установи, шляхом укладання фіктивних договорів оренди, проведення ремонтних робіт та подальшого перерахування коштів у загальній сумі понад 39 млн грн на рахунки заздалегідь створеного підконтрольного комерційного підприємства.

Дії усіх обвинувачених кваліфіковано за ознаками вчинення особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах).

Довідково: санкція ч. 5 ст. 195 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Водночас, згідно із положеннями ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»