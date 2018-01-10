Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:21
Просмотров: 14

Добкину продлили запрет на выезд из Украины до 28 февраля

Добкину продлили запрет на выезд из Украины до 28 февраля

Ходатайство Генпрокуратуры Украины о продлении срока обязательства для нардепа от Оппозиционного блока Михаила Добкина Печерский райсуд Киева удовлетворил полностью.

Добкин (в центре) проходит по делу о земле в Харькове

Добкин (в центре) проходит по делу о земле в Харькове 
Фото: opposition.org.ua

Печерский районный суд города Киева продлил до 28 февраля (включительно) обязательство не выезжать за границу для народного депутата от Оппозиционного блока Михаила Добкина. Об этом сообщают "Українські новини".

По информации агентства, ходатайство Генеральной прокуратуры Украины суд удовлетворил полностью.

Добкину также продлили обязательства прибывать к следователю и прокурору с установленной периодичностью и уведомлять следствие или суд об изменении своего места жительства.

Дата принятия решения не уточняется.

Добкин проходит по делу о выделении в Харькове земли псевдожилищно-строительным кооперативам.

13 июля Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа. 

14 июля Генеральная прокуратура вручила Добкину подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица Харьковского горсовета путем создания в течение 2008–2014 годов более 90 обслуживающих кооперативов, учредителями и участниками которых были лица из их близкого окружения, незаконно присвоили принадлежащие территориальной общине Харькова земельные участки общей площадью более 650 га стоимостью более 4,05 млн грн.

Источник: gordonua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Кооперативная схема Кернеса-Добкина: кого не замечают следователи Луценко
21.12.2017 11:41    428
Дочь харьковского нардепа вышла на подиум в полупрозрачном платье
04.12.2017 00:22    1418
Добкин вышел из Оппозиционного блока из-за голосования за судебную реформу
03.10.2017 14:55    466
«С этого дня я беспартийный»: Добкин заявил о выходе из «Оппозиционного блока»
03.10.2017 14:31    284
Добкин проиграл апелляцию на арест имущества
04.09.2017 17:36    333
Суд отказался снять арест с имущества Добкина
04.09.2017 17:27    299
"Он должен был остаться и умереть", - Добкин о Януковиче
31.08.2017 00:29    932
Геращенко заявил, что подал в суд на Добкина
30.08.2017 13:35    371
Добкин проиграл апелляцию
22.08.2017 12:26    412
Апелляционный суд оставил в силе меру пресечения Добкину
21.08.2017 19:13    374
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 