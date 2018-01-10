Добкину продлили запрет на выезд из Украины до 28 февраля

Ходатайство Генпрокуратуры Украины о продлении срока обязательства для нардепа от Оппозиционного блока Михаила Добкина Печерский райсуд Киева удовлетворил полностью.

Добкин (в центре) проходит по делу о земле в Харькове

Фото: opposition.org.ua

Печерский районный суд города Киева продлил до 28 февраля (включительно) обязательство не выезжать за границу для народного депутата от Оппозиционного блока Михаила Добкина. Об этом сообщают "Українські новини".

По информации агентства, ходатайство Генеральной прокуратуры Украины суд удовлетворил полностью.

Добкину также продлили обязательства прибывать к следователю и прокурору с установленной периодичностью и уведомлять следствие или суд об изменении своего места жительства.

Дата принятия решения не уточняется.

Добкин проходит по делу о выделении в Харькове земли псевдожилищно-строительным кооперативам.

13 июля Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа.

14 июля Генеральная прокуратура вручила Добкину подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица Харьковского горсовета путем создания в течение 2008–2014 годов более 90 обслуживающих кооперативов, учредителями и участниками которых были лица из их близкого окружения, незаконно присвоили принадлежащие территориальной общине Харькова земельные участки общей площадью более 650 га стоимостью более 4,05 млн грн.

Источник: gordonua.com

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