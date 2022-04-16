Докази воєнних злочинів росії у Маріуполі збирають та фіксують – Веніславський

Докази російських воєнних злочинів у місті Маріуполь Донецької області збираються та фіксуються.

Про це народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський (парламентська фракція «Слуга народу») розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону, передає кореспондент Укрінформу.

«У Маріуполі не лише дистанційна фіксація (воєнних злочинів – ред.). Триває кропітка робота, у тому числі тих, хто за родом своєї служби має цим займатися. Докази збираються. Вони фіксуються... Злочини в Маріуполі не залишаться непокараними», - зазначив Веніславський.

За його словами, доказами в майбутніх міжнародних кримінальних справах також слугуватимуть відео, зроблені мирними жителями та журналістами.

Окрім цього, політик поінформував, що до розслідування російських воєнних злочинів, зокрема в Київській області, долучаються низка іноземних партнерів України.

Як повідомляв Укрінформ, агресія росії спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять беззбройних мешканців, блокують гуманітарну допомогу.

Маріупольський міський голова раніше заявляв, що з початку російського вторгнення у місті загинули до 20 тисяч мирних жителів. За даними Головного управління розвідки МОУ, в Маріуполі зафіксовано перебування 13 російських мобільних крематоріїв для зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців. Усіх потенційних свідків звірств загарбники намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити.

Источник: ukrinform.ua

Фото: Evgeniy Maloletka

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