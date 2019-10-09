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Дом супругов судей забросали "коктейлями Молотова"

Дом супругов судей забросали коктейлями Молотова

Полиция устанавливает обстоятельства возгорания дома судей на Херсонщине.

Источник: полиция Херсонской области, пресс-служба Совета судей Украины

Детали: Около трех часов ночи на линию "102" позвонил житель села Малокаховка Каховского района и сообщил, что горит соседский дом. На месте происшествия полицейские установили, что в доме живут супруги, которые работают судьями. В течение двух часов работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар. Никто из хозяев не пострадал.

Предварительно правоохранители установили, что пожар возник в результате поджога - на месте были обнаружены бутылки с остатками легковоспламеняющейся вещества. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.378 Уголовного кодекса "Умышленное уничтожение или повреждение имущества судьи, народного заседателя или присяжного".

Основной версией следствия является совершение преступления в связи со служебной деятельностью пострадавших. Проводятся следственно-розыскные мероприятия. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

Председатель Совета судей Украины Богдан Монич уже заявил, что требует от руководителей правоохранительных органов скорейшего расследования посягательства на жизнь судей Херсонской области.

По данным судей, неустановленные лица путем бросили бутылки с зажигательной смесью во двор и в окно квартиры супругов судей Чаплинского районного суда и Новокаховского городского суда Херсонской области.

Источник: pravda.com.ua

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