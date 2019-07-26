Домашний арест или содержание под стражей: какое решение суд принял в отношении "Валковских рейдеров"

Дмитрий Быков - один из сорока шести задержанных по подозрению в рейдерстве в Валковском районе. Сейчас ему и другим подозреваемым избирают меру пресечения. Мужчина говорит: до последнего не понимал, за что его задержала полиция, он решил подзаработать охранником - собирался сам защищать сельхозпредприятие от рейдеров.

Дмитрий Быков, подозреваемый

Ехали на работу, получается, на охрану полей, но не доехали даже до объекта, должны были осмотреть его и взять под охрану, но этого не произошло. Остановились покушать, ждали дальнейших указаний - и были арестованы. Просто предписано группой охранять это поле, если, допустим, туда кто-то приедет, то сообщать об этом старшему и ничего не делать, больше никаких действий не предпринимать

В Управлении Нацполиции версия другая: группу мужчин, среди них - и Дмитрия, правоохранители недавно задержали при попытке захватить частное предприятие в селе Губщина Валковского района. Среди задержанных - граждане России и жители оккупированных территорий, пользовавшиеся поддельными документами.

Сергей Чиж, начальник следственного управления

Слідчі встановили, що особи заволоділи корпоративними правами сільськогосподарського підприємства шляхом виставлення фіктивного боргу і підробки договору позики. Також було встановлено, що особи здійснили незаконну реєстрацію змін у державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб стосовно даного підприємства.

Позиция адвоката по делу Дмитрия, как и по другим сорока пяти делам, проста - подозреваемые заслуживают домашнего ареста, но отнюдь не более суровых мер, ведь они, по его мнению, стали жертвами обстоятельств.

Николай Крыжановский, адвокат

Він раніше не судимий, позитивно характеризується, має офіційну роботу, має місце проживання, і це достатні підстави, щоб його відпустити під домашній арешт, тим більше, що його роль така невизначена, він навіть не зрозумів, коли і куди він їде, і суть тих головних подій, що відбулися, він не знав цього нічого, тому наша позиція така

Однако имеют место и другие детали - так или иначе, но подозреваемые были задержаны, когда действовали по предварительному согласию, а обвиняют мужчин в тяжком преступлении, говорит прокурор по делу Сергей Шевцов, поэтому требует для них содержания под стражей.

Сергей Шевцов, прокурор

На цей час, на думку сторони обвинувачення, в рамках провадження достатньо підстав вважати, що вказані правопорушення вчинені саме вказаними особами, та враховуючи суспільний резонанс та згрупованість вказаних осіб у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, є всі ризики, які визначені кримінально-процесуальним кодексом України, щоб обрати саме такий запобіжний захід

В деле Дмитрия судья поддерживает сторону защиты: объясняет, что причин держать его под стражей пока нет, поэтому мужчину отпускают под домашний арест.

Суддя відмовляє у задоволенні клопотання сторони обвинувачення і застосовує до вас домашній арешт з 21 до 7 години ранку, до 23 вересня включно і покладає на вас обов*язки, зазначені в ухвалі. Повний текст буде проголошено у понеділок, дана ухвала може бути оскаржена в Апеляційному суді протягом 5 днів.

Сейчас точно известно, что в качестве меры пресечения домашний арест получили 12 подсудимых. Их обвиняют в нарушении трех статей Уголовного кодекса - противоправном завладении имуществом предприятия, учреждения, организации, мошенничестве и подделке документов, печатей, штампов и бланков.

Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости