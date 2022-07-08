Донбасс: то, что Володин прописал

Госдума ушла на каникулы до 30 августа. Если ранее 450 баловней судьбы и жизнелюбов с депутатскими значками веселой юрбой покидали российские пенаты и мчались на свои роскошные виллы на гнилом Западе, то в текущем году настроение сумрачное. С одной стороны, вроде как хочется рвануть подальше за бугор от нелепых "спецоперации", "мобилизации", "национализации", но в текущей горячке ультрапатриотизма подобная затея выглядит опасной. Система всеобщего стукачества и телеграмирования приковывает к России-матушке. Ведь в лихие времена попалиться на Сейшелах-Мальдивах равносильно подписать себе политический смертный приговор. Тем более перед летним затишьем начальник думцев Вячеслав Володин дал им ценные указания о добровольно-принудительных поездках в "республики" Донбасса.

Пикантная деталь володинского клича состоит в том, что сам главный подхалим Путина на освобождённых от жизни временно оккупированных территориях Украины не бывал. А месяц назад он даже призывал депутатов не частить на Донбасс из-за дороговизны охраны делегаций!

Инициатива спикера энтузиазма не вызвала никакого. Причин тут вагон и маленькая тележка. Самая поверхностная: шойгинская орда превратила процветающий регион в руины, ведь захват "исторических земель" идёт по схемам, обкатанным в чеченских войнах. Военная авантюра продолжается, а потому депутатам несподручно подвергать свои бесценные жизни смертельной опасности.

К тому же "ДНР"/"ЛНР" – вроде как иностранные "государства", вот даже Лавров готовится идти на фуршет по случаю открытия в Москве "посольства" квазиобразования. Формально как-то и оснований ехать в загранку нет, ведь статуса участника боевых действий такие командировки не дают, а вот попадание под международные санкции – милости просим. Максимум фракции отправят десанты солидарности из самых третьестепенных депутатов для пропагандистских фотосессий на пепелищах Мариуполя, Северодонецка и других городов Донбасса.

Очередная пурга от позёра Володина вызвала лишь волну сарказма так же, как и его новый мем про "возвращение" Аляски. Конспирология о происхождении COVID-19 из уст этого персонажа напоминает автогол. Складывается устойчивое впечатление, что Володин состязается в генерировании дичи с Медведевым и Рогозиным. Но все они вместе взятые лишь шпана на фоне безвременно ушедшего Жириновского. Кольми паче нет никакого понимания касаемо перспектив восстановления Донбасса, ведь для этого нужны десятки миллиардов долларов здесь и сейчас, а цены на сырье начали падать. К примеру, нефть потеряла сразу 7-8% стоимости из-за рисков рецессии. Путинские горе-спекулянты переборщили и теперь им светит разбитое корыто.

Симптоматичным на этом фоне звучит призыв Ростовского губернатора Голубева создать макрорегион "Содружество Донбасс". Идея предполагает углубление экономических связей с Россией. Сама Ростовская область хочет взяться за восстановление ж/д инфраструктуры. Подтекст очень простой. Местные воротилы заинтересованы в разграблении угольных богатств региона и действуют по логике нацистов из Третьего рейха. Жизнь местного населения, доведенного до отчаяния крайними формами разрухи, россиян не заботит. Следует указать, Донбасс превращен в зону отчуждения с разрушенной инфраструктурой и экологией.

В ходе вторжения поголовная мобилизация мужского населения "республик" привела к тому, что в мясорубке боёв практически все мужчины в Донецкой и Луганской областях выбиты. Край стал развалинами иллюзии о "русском мире". Путем геноцида изменена этическая структура жителей, и в обновленных планах Москвы звучит идея заселения Донбасса даже выходцами из Центральной Азии в количестве от 3 миллионов человек. Это объясняет истоки политической дестабилизации Узбекистана, которая способна перерасти в региональный кризис с большим числом беженцев.

Источник: https://t.me/sytosokrata/673

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