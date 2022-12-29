Допомагали перекидати ешелони рф на Харківщину. СБУ впіймала зрадників

СБУ затримала на Харківщині колаборантів-залізничників, які допомагали перекидати ешелони російської армії в Україну.

Зловмисниками виявились колишні працівники регіональної філії Укрзалізниці, які на початку повномасштабного вторгнення підтримали російських загарбників.

Під час окупації регіону вони приєднались до лав місцевої окупаційної адміністрації.

Там їх призначили керівником та його заступником виробничого підрозділу створеного агресором «Купянской колейной машинной станции».

На цих «посадах» вони допомагали рф завозити зброю та війська рф для східного фронту.

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/50272

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