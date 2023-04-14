Допомагав російським військовим «закріпитись» у населеному пункті: судитимуть чоловіка

Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 26-річного чоловіка за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, під час окупації с. Липці Харківського району місцевий мешканець всіма можливими способами показував свою прихильність до військ країни-агресора.

Він супроводжував автомобілі з російськими військовими, аби окупанти краще орієнтувались на місцевості для виконання поставлених їм бойових завдань проти ЗСУ.

Крім того, у травні минулого року обвинувачений приїхав до односельця. Проте завітав він не один, а разом з російськими військовослужбовцями. Чоловік попросив вийти господаря будинку. Коли той відчинив хвіртку та вийшов за паркан, один з російських військових наніс йому декілька ударів по голові.

Обвинувачений та окупанти зайшли на подвір’я, підійшли до автівки господаря, відкрили її та викинули з салону особисте майно власника.

Коли обвинувачений та російські військові зрозуміли, що ключі їм ніхто не дасть та завести мотор вони не зможуть, вони пішли до свого автомобіля, на якому приїхали на місце, взяли там трос, під’єднали його до авто потерпілого і поїхали.

Наразі пособник окупантів перебуває під вартою. Його судитимуть у Харківському районному суді Харківської області.

Досудове розслідування проводив СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости