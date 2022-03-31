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Допоможи конфіскувати віллу Кадирова в Дубаї

Допоможи конфіскувати віллу Кадирова в Дубаї

Запущено портал повідомлень про активи осіб, причетних до агресії рф проти України.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

«Для компенсації потерпілим та відбудови нашої країни ми розшукуємо майно воєнних злочинців, щоб мати змогу арештувати його в рамках кримінальних проваджень, а згодом конфіскувати», – зазначила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Якщо ви маєте інформацію про майно згаданих осіб за кордоном, повідомте про це на порталі (https://reportsassets.nazk.gov.ua/ua). Наприклад, про квартири у Великій Британії чи віллу на кшталт тої, що знайшли у кадирова в Дубаї.

Повідомлення необхідно подавати про активи, інформація про які ще не з’являлася у ЗМІ та невідома широкому загалу. За бажанням, написати можна подати анонімно.

«Важливо, що повідомивши про статки навіть анонімно ви можете отримати шанс на значну фінансову винагороду. Та найголовніше, що ваше повідомлення – внесок у закінчення війни в Україні!», – додав Голова НАЗК.

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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