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Довічне позбавлення волі: двох чоловіків визнано винними у розбійному нападі та вбивстві літнього пенсіонера

Довічне позбавлення волі: двох чоловіків визнано винними у розбійному нападі та вбивстві літнього пенсіонера

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова 30.06.2020 визнав винними двох чоловіків у розбійному нападі, вбивстві літнього пенсіонера. Обох засуджено до довічного позбавлення волі із конфіскацією всього майна, яке є їх власністю (ч. 4 ст. 187, п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п.п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

За інформацією керівника місцевої прокуратури Олексія Лесенка, восени 2017 року в районі Основ’янського озера у м. Харкові двоє чоловіків незаконно проникнули до домоволодіння та напали на пенсіонера та його дружину з метою заволодіння їхнім майном. Так, один з нападників наніс господарю 22 ножових поранення, від яких чоловік помер.

У подальшому злочинці, після скоєння вбивства пенсіонера, зв’язали руки жінки та, погрожуючи спричиненням їй тілесних ушкоджень ножем та вбивства, вимагали повідомити їм місцезнаходження грошей та цінностей в будинку. Не маючи змоги чинити опір, потерпіла повідомила чоловікам, де зберігаються гроші та ювелірні вироби, після чого зловмисники незаконно заволоділи майном потерпілих на загальну суму понад 40 тис. грн.

Під час судового слідства підсудні не визнали свою вину та не розкаялись у скоєному.

Рішення суду першої інстанції набере законної сили після спливу строків на апеляційне оскарження.

Пресслужба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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