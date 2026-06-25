Довічне позбавлення волі: за держзраду засудили колишнього начальника Штабу Антитерористичного центру при СБУ
Колишнього начальника Штабу Антитерористичного центру при СБУ Дмитра Козюру визнано винним у державній зраді в умовах воєнного стану.
Про це повідомив Генпрокурор України Руслан Кравченко.
«Полковник, кадровий офіцер СБУ мав доступ до державної таємниці та відповідав за координацію боротьби з тероризмом. У березні 2018 року у Відні його завербували фсб рф. За грошову винагороду він зобов’язався збирати й передавати російським спецслужбам оборонні відомості в тому числі дані, що становлять державну таємницю.З того часу він був на постійному зв’язку зі своїми російськими кураторами», – розповів Кравченко.
Для конспірації на зв’язок із представниками російських спецслужб виходив через посередника. Шифрограми підписував особисто.
Активна діяльність розпочалася в період повномасштабного вторгнення.В його обов’язки входило шпигування за командними пунктами СБУ та передача даних про атаки по бізнес центрах та кількість поранених військових і цивільних.
Так з 2024 по 2025 роки засуджений систематично передавав інформацію про наслідки ракетних ударів по об’єктах у Києві, місцях дислокації підрозділів СБУ, дані військових частин, службові документи, аналітичні матеріали.
Також він передавав документи з грифом «таємно» щодо об’єктів критичної інфраструктури, зокрема газотранспортної системи, та планах збільшення ППО на цих об’єктах.
У лютому 2025 року зрадника викрили. У своїх показах він визнав роботу на фсб рф за фінансову винагороду.
Сьогодні йому оголошено вирок, довічне позбавлення волі.