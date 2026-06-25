Довічне позбавлення волі: за держзраду засудили колишнього начальника Штабу Антитерористичного центру при СБУ

Колишнього начальника Штабу Антитерористичного центру при СБУ Дмитра Козюру визнано винним у державній зраді в умовах воєнного стану.

Про це повідомив Генпрокурор України Руслан Кравченко.

«Полковник, кадровий офіцер СБУ мав доступ до державної таємниці та відповідав за координацію боротьби з тероризмом. У березні 2018 року у Відні його завербували фсб рф. За грошову винагороду він зобов’язався збирати й передавати російським спецслужбам оборонні відомості в тому числі дані, що становлять державну таємницю.З того часу він був на постійному зв’язку зі своїми російськими кураторами», – розповів Кравченко.

Для конспірації на зв’язок із представниками російських спецслужб виходив через посередника. Шифрограми підписував особисто.

Активна діяльність розпочалася в період повномасштабного вторгнення.В його обов’язки входило шпигування за командними пунктами СБУ та передача даних про атаки по бізнес центрах та кількість поранених військових і цивільних.

Так з 2024 по 2025 роки засуджений систематично передавав інформацію про наслідки ракетних ударів по об’єктах у Києві, місцях дислокації підрозділів СБУ, дані військових частин, службові документи, аналітичні матеріали.

Також він передавав документи з грифом «таємно» щодо об’єктів критичної інфраструктури, зокрема газотранспортної системи, та планах збільшення ППО на цих об’єктах.

У лютому 2025 року зрадника викрили. У своїх показах він визнав роботу на фсб рф за фінансову винагороду.

Сьогодні йому оголошено вирок, довічне позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости