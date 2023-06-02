ДПСУ припинили спробу вирушення 4 безпілотників з контрабандними сигаретами

На Закарпатті прикордонники викрили ділка, який планував за допомогою чотирьох безпілотників незаконно перемістити в Угорщину сигарети.Завдяки інформації, здобутій співробітниками оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону, 32-річного контрабандиста застали безпосередньо перед підготовкою безпілотників до вильоту. Місце злету військовослужбовці відділу «Вилок» спільно з оперативниками прикордонного загону виявили на околиці села в Берегівському районі.

На місці затримання прикордонники виявили чотири безпілотні літаки, 3 пульти управління, 2 ноутбуки, 26 змінних батарей, 20 змінних гвинтів, а також автомобіль «Ауді», яким контрабандист привіз своє «устаткування» до місця злету та останнього приземлення. Поряд також знаходилися 3360 пачок сигарет, розфасовані у 21 пакунок. На ноутбуках було закладено маршрут польоту на територію Угорщини. При цьому на деяких літаках були нанесені зображення українського прапора та герба, можна лише уявити, які наслідки міг спричинити інцидент з безпілотником з українською символікою на території Угорщини.

До місця події прикордонники викликали співробітників Бюро економічної безпеки та направили до Територіального управління БЕБ в Закарпатській області повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст.204 КК України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».





Агентство Телевидения Новости