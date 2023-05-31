ДПСУ затримали 4 іноземців на кордоні зі Словаччиною
Прикордонний патруль, до складу якого залучили також курсантів вишів МВС, виявив на околиці міста Ужгород трьох невідомих азіатської зовнішності. Двоє мали при собі паспортні документи громадян Індії, третій – довідку ГУДМС України про втрату паспортних документів громадянина Іраку.
За декілька годин на тому ж напрямку затримали ще одного правопорушника. Рух підозрілої особи у напрямку Словаччини помітив оперативний співробітник загону. Спільно з групою реагування, висланою від відділу «Ужгород», військовослужбовцям вдалося затримати чоловіка за 350 метрів від кордону. Він не мав при собі документів і назвався громадянином Непалу. У ході перевірочних заходів правоохоронці встановили, що іноземець не вперше намагається незаконно перетнути кордон. Наприкінці січня цього року його затримали на ділянці відділу «Ужгород», коли він намагався пробратися до країн ЄС у складі групи осіб.
З метою з’ясування усіх обставин правопорушення, іноземців доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення особи їх притягнуть до відповідальності за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справи іноземців буде передано до суду.