Дронов должен был остановиться перед основным светофором — экспертиза

Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз им. Бокариуса передал экспертизу в Киевский райсуд, где слушается дело о ДТП на Сумской, 1 ноября. Результаты экспертизы пресса ожидала услышать на заседании 7 ноября. Однако защита Дронова попросила время для ознакомления с документом. Судья удовлетворил это ходатайство, не озвучив итоги исследования.

Участники процесса — защита Дронова, обвинение, представители потерпевших — воздержались от обнародования выводов экспертизы до оглашения судом. В пресс-службе прокуратуры отметили только, что экспертиза подтверждает данные следствия о нарушении правил дорожного движения водителем Volkswagen.

Некоторые фрагменты документа утром 8 ноября опубликовал в Facebook защитник обвиняемой Алёны Зайцевой Евгений Мельниченко. «МедиаПорт» подтвердил их подлинность в нескольких источниках.

«Таким образом, согласно требованиям п. 8.10 Правил дорожного движения Украины, при отсутствии дорожной разметки 1.12 (стоп-линия) и дорожного знака 5.62 «Место остановки» водитель Дронов Г. А. должен был остановить управляемый им автомобиль Volkswagen-Touareg перед уровнем расположения основного светофора (СТ6), который установлен перед перекрёстком проезжих частей справа, относительно направления его движения, чтобы иметь возможность видеть сигналы этого светофора», — говорится в экспертизе.

«Уровень расположения основного светофора (СТ6), перед которым должен был остановиться водитель автомобиля Volkswagen-Touareg Дронов Г. А. при включении по его направлению сигнала светофора, который запрещает движение, обозначен линией А-А на Рис. 26 ниже по тексту. Данное обстоятельство связано с тем, что остановка таким образом не будет мешать другим транспортным средствам пересекать перекрёсток, также водители из этого положения могут видеть чётко сигналы светофора, расположенного справа и впереди от него, что позволит своевременно отреагировать на смену сигнала светофора и выехать на перекрёсток на сигнал светофора, который позволяет движение. Необходимость установки дублирующего светофора (СТ3), который размещён за границами перекрещенной проезжей части ул. Сумской, относительно направления движения автомобиля Volkswagen-Touareg, определено планировкой указанного перекрёстка», — сказано в документе.

Эксперты графически обозначили расположение автомобиля Volkswagen относительно перекрёстка и основного светофора.

«Согласно техническим характеристикам автомобиля Volkswagen-Touareg его передний свес составляет 0,9 м (926 мм), поэтому с учётом графически изображённой ближней границы перекрёстка, относительно направления движения автомобиля Volkswagen-Touareg, следует прийти к выводу, что водитель автомобиля Volkswagen-Touareg Дронов Г. А. при включении для его направления сигнала светофора, который запрещает движение, остановился уже за уровнем места расположения светофора, установленного справа, относительно направления его движения, находясь передней частью в границах перекрёстка (см. Рис. 22 ниже по тексту)», — говорится в экспертизе.

На дополнительной судебной автотехнической экспертизе настаивал защитник Геннадия Дронова Сергей Перепелица. В своём ходатайстве он просил, чтобы суд задал экспертам 25 вопросов. Суд ограничился тремя. Перепелица также просил, чтобы экспертизу проводили специалисты другого научно-исследовательского института — Одесского. Суд отказал и направил экспертизу в Харьковский НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса.

Следующее заседание по делу назначено на 13 ноября.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины