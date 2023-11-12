Друга частина підсумків за жовтень. Тепер про результати роботи ВАКС у жовтні

● оголосили вирок у справі донецького прокурора, який вимагав 10 тисяч доларів за зняття арешту з майже 5 млн рублів: ексначальник відділу прокуратури Донецької області Український отримав 7 років позбавлення волі; ексначальник відділу тієї ж прокуратури Кальний отримав 6 років позбавлення волі, а адвокат Чернишов отримав 6 років позбавлення волі. Щодо всіх трьох застосували конфіскацію майна.

● засудили ексдиректора «Укртелефільму» Підлісного до 5 років позбавлення волі за зловживання, що спричинили тяжкі наслідки. Інший фігурант Заверховський отримав 8 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

● Апеляція ВАКС засудила до 10 років тюрми фігуранта Олексієнка, за пособництва якого ексочільник Держагенства лісових ресурсів часів Януковича Сівець отримав понад 116 млн грн хабарів. Судді також застосували спецконфіскацію на 1,4 млн доларів та 1,2 млн євро, які розміщені на рахунках дружини Сівця у Швейцарії.

● Апеляція ВАКС залишила без змін покарання у вигляді 8 років позбавлення волі для фіндиректора субпідрядної організації Груздєва, якого визнали винуватим у пособництві в одержанні 2 млн грн хабаря.

● затвердили угоду між прокурором та податківцем Ільяшенком у справі про спробу підкупу НАБУ та САП: 5 років умовно, а також 50 млн грн на Армію дронів.

● затвердили угоду з адвокатом Горецьким зі справи Князєва: 5 років умовно за викривальні показання і понад 60 млн грн на ЗСУ.

● оголосили вирок ексголові Рахункової палати Пацкану. Його визнали винним у незаконному одержанні компансації на житло, але звільнили від покарання через сплив строків давності.

● відмовили у поверненні обвинувального акту у справі плівок ОАСК. Загалом у цій справі підготовче засідання триває уже більше року.

● постановили здійснити привід нардепа Дубневича, який засвітився на кордоні між Угорщиною та Румунією.

● закрили перший епізод справи Роттердам+ на 18,9 млрд грн через депутатів, які не скасували «правки Лозового».

● закрили справу «короля контрабанди» Альперіна, використовуючи «правки Лозового».

● суддя ВАКС Шкодін відпустив бізнесмена Кауфмана з-під варти і зменшив заставу з 230 до 155 млн грн.

● Апеляція ВАКС збільшила розмір застави топчиновнику Мінагрополітики Висоцькому з 805 тисяч грн до 5 млн грн і зобовʼязала носити електронний браслет.

● Апеляція ВАКС стягнула майже 2 млн грн з депутата Криворізької райради Рябикіна. Він придбав авто за 3,6 млн грн, хоча не мав достатніх офіційних доходів.

● Апеляція ВАКС залишила в силі рішення про конфіскацію заводів АЕРОК, які контролювали росіяни.

● Апеляція ВАКС взяла під заочну варту фігурантку справи «Золотого мандарина» Шевкопляс.

● Верховний Суд підтвердив рішення ВАКС про стягнення з харківського податківця Тарана і його дружини активів на 2,37 млн.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2626

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