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ДТП на Сумской: пострадавший отказался от претензий к Елене Зайцевой

ДТП на Сумской: пострадавший отказался от претензий к Елене Зайцевой

Один из пострадавших в ДТП  на Сумской отказался от претензий к обвиняемой Елены Зайцевой.

 

Об этом сообщает  УНН со ссылкой на адвоката Зайцевой Евгения Мельниченко.

 

"Один из пострадавших полностью отказался от претензий и гражданского иска в части к Зайцевой. В материалах дела это есть", - рассказал адвокат. 

При этом,  он отказался называть фамилию этого человека, пояснив, что "надо спрашивать согласия самого потерпевшего на это".

Напомним, что смертельное ДТП произошло на перекрестке улицы Сумской и пер. Мечникова. Там столкнулись "Лексус" и "Туарег".  В результате удара "Лексус", за рулем которого сидела Зайцева, отобросило на пешеходов. Шесть человек погибли, еще столько же - получили травмы.

Вчера состоялось очередное судебное заседание по делу.  Суд продлил срок содержания под стражей Елены Зайцевой и Геннадия Дронова до 5 января. Следующее заседание по делу назначено на 13 ноября.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп, зайцева

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