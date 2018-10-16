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ДТП на Сумской: защита Зайцевой настаивает на её госпитализации

ДТП на Сумской: защита Зайцевой настаивает на её госпитализацииЗаседание транслировал телеканал UA: Харків.

На сегодняшнем заседании обвиняемой Алёны Зайцевой не было. По словам её адвоката Юлии Козырь, Зайцеву доставили в суд, но она плохо себя чувствует.

На прошлом заседании 9 октября Зайцевой также стало плохо, напомнила адвокат. Ей вызывали «скорую». 

«С запросом о её состоянии здоровья адвокат Стець, защитник Зайцевой, обратился 10 октября, сразу после приступа на судебном заседании 9 числа. Однако медицинская часть не отвечает на данный запрос. Ежедневно адвокат Стець посещает медицинскую часть, которая находится в СИЗО, однако в данный момент у нас нет ни одной справки, мы не можем узнать, какое лечение ей предоставляется и есть ли какие-то диагнозы, что происходит с данной особой. Я считаю, что в связи с этим сегодня невозможно слушать дело», — заявила Козырь.

Она попросила суд затребовать у медчасти СИЗО информацию о состоянии своей подзащитной. Также, по словам адвоката, чтобы продолжить слушание дела, Зайцеву нужно госпитализировать, поставить диагноз и назначить лечение.

Судья Виктор Попрас сказал, что в суде предоставили медицинские справки из СИЗО, в которых указано, что оба обвиняемых могут быть в суде без медицинского сопровождения.

В заседании объявили перерыв на два часа. После перерыва решат, переносить ли заседание.

Читайте все новости по делу о ДТП на Сумской.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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Темы: дтп, зайцева

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