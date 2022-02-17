ДТП с кортежем Ярославского: бизнесмен сделал официальное заявление

Сегодня на сайте DCH и на сайте ФК «Металлист» было опубликовано официальное заявление Александра Ярославского, относительно смертельного ДТП с участием авто из его кортежа. В заявлении Ярославский комментирует работу правоохранителей и сообщает, когда вернется в Украину. Бизнесмен сообщил, что как только позволит график, он будет готов лично принять участие во всех следственных действиях, чтобы установить правду и не допустить фальсификацию и политизацию дела.

«Манера проведения следственных действий, в контексте которых публично упоминается моя фамилия, очень плохо вписывается в правовое поле. Создается ощущение, что виновного уже назначили и теперь подгоняют под это доказательную базу в худших традициях «политической целесообразности», – говорится в сообщении.

«Я также прошу сотрудников DСH, болельщиков «Металлиста» на Харьковщине, в Украине и в мире, а также всех харьковчан сохранять спокойствие. Все планы по развитию моих бизнес-структур, все инвестиции в «Металлист» и футбольную инфраструктуру будут реализовываться в плановом порядке».

Агентство Телевидения Новости