Два года развращал падчерицу: злоумышленнику вынесен приговор

47-летнего мужчину признали виновным в развращении малолетней падчерицы.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По информации ведомства, отчим начал развращать девочку, когда ей было всего 8 лет. В то время, когда мамы ребенка не было дома, мужчина заставлял просматривать с ним порнографические фильмы, демонстрировал интимные части тела, рассматривал девочку обнаженной и касался ее. Более того, чтобы отпустить девочку погулять со сверстниками, извращенец заставлял целовать его половые органы.

Издевательства над ребенком продолжались почти 2 года, но жертва решилась и рассказала о поступках отчима матери, та обратилась в полицию.

Педофила приговорили к 6 годам лишения свободы. Приговор суда не вступил в силу, идет время на апелляционное обжалование.

Агентство Телевидения Новости