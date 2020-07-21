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Дважды судим: что известно о луцком террористе?
Мужчина, взявший в заложники людей в автобусе в центре Луцка, имеет две судимости. Об этом рассказали в МВД Украины.
"Захвативший людей в заложники дважды судимый", - сказали в министерстве.
Департамент уголовного розыска Нацполиции Украины в своем Telegram информирует, что "террорист находился на психиатрическом лечении".
Напомним, сегодня утром неизвестный со взрывчаткой захватил автобус в Луцке и удерживает людей в заложниках.
Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что мужчина, захвативший автобус в Луцке, сам позвонил в полицию и представился как "Максим Плохой".
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