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Две нетрезвые харьковчанки с газовым баллончиком напали на патрульных

Две нетрезвые харьковчанки с газовым баллончиком напали на патрульных

Во время выезда на нарушение общественного порядка двое сотрудников полиции получили телесные повреждения и ожог глаз в результате применения правонарушителями газового баллончика, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

15 января в 02:20 автопатруль в составе двух инспекторов УПП в Харьковской области прибыл по вызову на улицу Танкопия.

На месте патрульные обнаружили компанию с явными признаками алкогольного опьянения. При общении с полицейскими две женщины вели себя агрессивно и бросались в драку. На замечания сотрудников полиции прекратить противоправные действия 26-ти и 51-летняя гражданки не реагировали и применили против правоохранителей газовый баллончик.

В настоящее время нападавшим вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Агентство Телевидения Новости

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