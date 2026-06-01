Сегодня 15:15
Двоє посадовців ТЦК на Харківщині обіцяли влаштувати до тилового підрозділу за 250 тисяч гривень

На Харківщині правоохоронці викрили двох посадовців Чугуївського районного ТЦК та СП, яких підозрюють в одержанні неправомірної вигоди. Ділки отримали 250 тисяч гривень за обіцянку вплинути на рішення щодо проходження військової служби в тилових підрозділах.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

За даними слідства, один із заступників начальника Чугуївського РТЦК та СП та командир відділення охорони цього ж підрозділу отримали від 38-річного чоловіка 250 тисяч гривень.

За ці кошти вони обіцяли вплинути на прийняття рішення щодо визнання чоловіка придатним до проходження служби у тилових підрозділах та подальшого проходження служби в ТЦК та СП.

Під час передачі грошей правоохоронці затримали фігурантів у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили затриманим про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України – зловживання впливом. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

