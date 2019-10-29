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Двое харьковских полицейских, которых проверяют на причастность к угону автомобиля, отстранены от работы
Двух харьковских полицейских проверяют на причастность к угону автомобиля.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по данному факту назначена служебная проверка, на время осуществления которой сотрудники двух полицейских подразделений отстранены от выполнения служебных обязанностей.
Как сообщалось, с соответствующим заявлением в полицию обратился житель города Киева, у которого угнали автомобиль.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины.
Материалы переданы в прокуратуру Харьковской области для определения подследственности.
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