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Двое харьковских полицейских, которых проверяют на причастность к угону автомобиля, отстранены от работы

Двое харьковских полицейских, которых проверяют на причастность к угону автомобиля, отстранены от работы

Двух харьковских полицейских проверяют на причастность к угону автомобиля.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по данному факту назначена служебная проверка, на время осуществления которой сотрудники двух полицейских подразделений отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Как сообщалось, с соответствующим заявлением в полицию обратился житель города Киева, у которого угнали автомобиль.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины. 

Материалы переданы в прокуратуру Харьковской области для определения подследственности.

 

Агентство Телевидения Новости

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