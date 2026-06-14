Двох браконьєрів з уловом на понад 200 тис. грн затримали прикордонники на Одещині

Оперативники Одеського загону спільно із співробітниками Нацполіції та Одеського рибоохоронного патруля в акваторії Сухого Лиману виявили двох чоловіків, які незаконно здійснювали вилов водних біоресурсів.

Використовуючи човен та обладнання для дайвінгу, порушники виловили понад 62 000 мідій. У молодиків вилучили гідрокостюми, ласти, жилети, кисневі балони, маски для дихання, розгрузки та сачки.

Загальні збитки, за попередніми підрахунками представників рибоохорони становлять 211 140 гривень.

Порушнику загрожує кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 249 КК України «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим добувним промислом».

Знаряддя лову та незаконний улов вилучено.

Джерело: szru.gov.ua

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