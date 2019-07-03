Двох поліцейських підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі 3-річної дівчинки у Куп’янську

Прокуратура області повідомила про підозри двом інспекторам з ювенальної превенції одного з територіальних відділів поліції ГУНП в області.

Як розповів начальник управління прокуратури області Сергій Перепелиця, поліцейських підозрюють у службовій недбалості, що призвела до загибелі малолітньої дитини (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, до райвідділку поліції неодноразово зверталася бабуся 3-річної дівчинки. Жінка заявляла про можливу загрозу життю та здоров’ю її онуки через жорстоке ставлення матері та вітчима до дитини. За поясненнями заявниці, родина нерідко «виховувала» дівчинку кулаками.

Разом з тим, жодна із заяв бабусі не була розглянута належним чином.

Так, 25-річна інспекторка поліції припинила розгляд одного з таких звернень після формальних пояснень матері дитини. При цьому, вона не перевірила доводів заявниці, не з’ясувала соціально-побутових умов, в яких проживає дівчинка, та не повідомила відповідні органи та служби у справах дітей про можливий факт загрози здоров’ю малолітньої.

Намагаючись припинити знущання над онукою, бабуся забрала дівчинку з родини та привезла до лікарні, де медики зафіксували численні забої та синці на тілі дитини.

За фактом нанесення легких тілесних ушкоджень дівчинці було розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України. Слідчий у провадженні двічі надавала доручення ювенальному інспектору щодо перевірки умов проживання малолітньої, допиту батьків тощо. Однак жодне з цих доручень не було виконано.

На аналогічні звернення бабусі не вживав заходи й інший підозрюваний – 21-річний ювенальний інспектор. Правоохоронець обмежився телефонною розмовою з вітчимом та провів кілька рейдів із соціальними службами. Однак жодного разу двері домівки, де мешкала дитина, їм не відчинили.

Відповідно до вимог законодавства поліцейський мав вжити негайних заходів щодо встановлення місцезнаходження дівчинки, що постраждала від домашнього насильства, та ініціювати питання про вилучення її з сім’ї. Однак він так само несумлінно поставився до своїх обов’язків та не провів відповідної роботи.

Недбале ставлення правоохоронців до службових обов’язків призвело до того, що вересні 2018 року дівчинка, яка вкотре постраждала від побоїв, загинула.

Мати дитини намагалася видати скоєне за нещасний випадок і заявила, що донька нібито вдавилася яблуком. Однак проведена експертиза показала, що причиною смерті стала закрита черепно-мозкова травма, яка супроводжувалася крововиливом з подальшим набряком головного мозку. Окрім того на тілі та обличчі померлої дівчинки виявлені численні садна та синці, що свідчить про систематичне знущання над дитиною.

Як з’ясувалося під час розслідування, вітчим за потурання матері регулярно «виховував» пасербицю кулаками, завдаючи дівчинці сильного фізичного болю та моральних страждань. 24 вересня минулого року він вкотре побив дитину. Від отриманих травм дівчинка померла. Батьки лише за кілька годин викликали медиків та намагалися приховати справжню причину смерті.

Наразі провадження стосовно матері і вітчима загиблої дитини слухається у Куп’янському міськрайонному суді. 30-річній жінці та її 40-річному співмешканцю інкримінується катування, нанесення тяжких тілесних ушкоджень та умисне заподіяння смерті малолітній дитині з метою приховати інший злочин за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 121, п. 2, 9, 12 ч. 2 ст. 115 КК України). За скоєне їм загрожує довічне позбавлення волі.

Крім того, підозрювані працівники поліції відсторонені від посади та перебувають під домашнім арештом.

Прес-служба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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