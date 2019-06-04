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Двом посадовцям філії «Укрзалізниці» повідомлено про підозру в отримані хабара 270 тис грн

Двом посадовцям філії «Укрзалізниці» повідомлено про підозру в отримані хабара 270 тис грн

Київською місцевою прокуратурою № 7 спільно зі співробітниками ГУ БКОЗ СБ України за сприяння Департаменту безпеки ПАТ «Українська залізниця» під час одержання хабара затримано заступника начальника Філії «Центр сервісного забезпечення» ПАТ «Укрзалізниця» та начальника відділу вказаної Філії.

Правоохоронці встановили, що вищевказані посадовці за попередньою змовою вимагали від представника суб’єкту господарювання 270 тис грн неправомірної вигоди за укладення договору відповідального зберігання.

Зловмисників затримано у ході контролю за вчиненням злочину після передачі всієї суми неправомірної вигоди.

Посадовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді застави в 140 тис грн.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами прес-служби прокуратури міста Києва

Источник: gp.gov.ua

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