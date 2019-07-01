Двух полицейских задержали на получении 10 тысяч долларов взятки от харьковской бизнесвумен

Сотрудники прокуратуры Харьковской области совместно с УСБУ в области и территориальным управлением ГБР разоблачили и задержали на получении неправомерной выгоды двух полицейских одного из городских отделов полиции ГУНП в Запорожской области.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как установило следствие, в производстве полицейских находилось уголовное производство по факту мошенничества.

В рамках этого производства, правоохранители проводили обыски в харьковской фирме. На предприятии они изъяли продукцию, которая может быстро испортиться.

От владелицы производства полицейские потребовали 10 тысяч долларов. В такую ​​сумму они оценили быстрый возврат продукции и непривлечение женщины к уголовной ответственности.

Первый «транш» в сумме 75 тысяч гривен женщина передала правоохранителям 15 июня этого года. В целях конспирации она оставила деньги в салоне автомобиля, на котором ее подвозил знакомый фигурантов производства.

После этого правоохранители несколько раз звонили женщине с требованием отдать оставшуюся сумму. Остальные 150 тысяч гривен она так же оставила в машине (под ковром пассажирского сидения).

Сразу после получения второго «транша» полицейских задержали правоохранители. В ходе обысков по месту жительства, а также в служебных помещениях фигурантов уголовного производства, правоохранители изъяли денежные средства, а также другие вещественные доказательства противоправной деятельности задержанных.

Сейчас задержанным правоохранителям сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании задержанных под стражей.

Агентство Телевидения Новости