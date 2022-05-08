«Думав укропи – село, нічого не можуть. А коли сюди приїхав, то подумав що мало нам показували» – нове перехоплення розмови окупантів

Російські військові розглядають будь-які способи уникнення участі в бойових діях. Чекають на оголошення мобілізації та скаржаться, що контрактників можуть по кілька років не звільняти з армії.

В новому перехопленнітелефонної розмови двоє окупантів обговорюють різні варіанти від’їзду з території України. Найвірогідніший з них – відмова від участі в бойових діях: «Максимум – дисциплінарний батальйон… Максимум – півроку дадуть. Але що тих півроку. Набагато краще ніж терпіти цю х…».

Скаржаться на неочікувано сильну українську армію: «Думав укропи – село, нічого не можуть. А коли сюди приїхав, то подумав що мало нам показували, скільки вони колон розбили наших. Їздимо по дорогах тільки вночі. Де укропи? Х… його знає».

Наприкінці розмови окупанти обговорюють вибухи в російському Бєлгороді та можливу причетність до цього української армії. Один зі співрозмовників дивується, як це можливо, адже на його думку українська армія оточена «в кільці». На що отримує відповідь: «В якому кільці, хто сказав таке? Були б в кільці, не поставляли б їм зброю».

Источник: gur.gov.ua

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