Душили и били бутылкой по голове. Под Харьковом полицейские пытали мужчину

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении еще двум фигурантам в деле о пытках человека в отделении полиции Харьковской области. Как сообщили в ГБР, о подозрении сообщено оперуполномоченному одного из отделов полиции и судебно-медицинскому эксперту, который помогал прикрыть пытки.

В сентябре 2021 года ГБР уже сообщило о подозрении в пытках первому фигуранту - временно исполняющему обязанности начальника одного из отделов полиции в Харьковской области (ч. 2 ст. 127 УК Украины). В прокуратуре тогда рассказали, что речь идет о Чугуевском районе.

Сотрудники полиции расследовали убийство в одном из сел Харьковской области в ноябре 2019 года. И.о. начальника отдела полиции и его подчиненный оперуполномоченный, чтобы быстрее раскрыть преступление, решили сделать виновным в убийстве товарища умершего, хотя не имели для этого доказательств. Они зашли в дом 61-летнего мужчины, который на тот момент спал, начали его избивать, душить деревянной палкой и требовать признаться в убийстве. Затем пострадавшего в наручниках отвезли в отделение полиции, где пытка продолжилась. В течение часа потерпевшего били по голове пластиковой бутылкой с водой, сдавливали и оттягивали гениталии.

Не выдержав пыток, мужчина взял на себя вину за убийство товарища. В ходе досудебного расследования суд избрал потерпевшему меру пресечения в виде содержания под стражей, но мужчина в суде добился, чтобы его выпустили из следственного изолятора. Кроме того, установлено, что полицейские для прикрытия своего преступления привлекли судмедэксперта, который в судебно-медицинской экспертизе не указал наличие у потерпевшего телесных повреждений, причиненных работниками полиции. 6 января судебно-медицинскому эксперту сообщено о подозрении в заведомо ложном заключении, объединенном с обвинением в тяжком преступлении (ч. 2 ст. 384 УК Украины).

Санкция статьи о пытках предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Конвенция против пыток была принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1984 года и вступила в силу 26 июня 1987 года. Конвенция не только запрещает умышленное причинение боли или страданий (как физических, так и нравственных), но и не признает (в качестве оправдания пыток) никаких ссылок на приказы сверху, или исключительные обстоятельства, вроде - состояние войны, политическая нестабильность, чрезвычайное положение.

Конвенция ООН против пыток является дополнением к Всеобщей декларации ООН прав человека 1948 года и Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны. На сегодняшний день Конвенцию подписали уже свыше 140 стран, но ратифицировали пока только в 51 стране.

Источник: sq.com.ua

Автор: Алина Дыхман

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