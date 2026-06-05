Душив, кусав і бив молотком: на Харківщині чоловік отримав вісім років за замах на вбивство

У Харківській області суд визнав винним 47-річного чоловіка у замаху на вбивство односельця під час конфлікту на застіллі. Нападник душив жертву, вкусив його за вухо та бив молотком по голові.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Подія сталася у січні 2025 року. За даними слідства, чоловік прийшов у гості до знайомого та його брата, де вони разом вживали алкоголь.

Під час застілля гість вирішив, що господар викрав його мобільний телефон. Як встановило слідство, телефон не був викрадений, а просто впав на підлогу.

Після цього між чоловіками виник конфлікт. За версією обвинувачення, нападник ударив потерпілого кулаком по голові, почав душити його, а коли той намагався чинити опір – вкусив за вухо. Надалі чоловік, утримуючи потерпілого за шию, схопив молоток і почав завдавати ударів по голові. Завершити задумане йому завадив брат потерпілого, який відтягнув нападника, відібрав молоток і виштовхав його з будинку.

Підозрюваного затримали та взяли під варту. У суді він провину не визнав, заявивши, що бився через свій телефон, а використання молотка заперечував.

Суд визнав доводи сторони обвинувачення обґрунтованими та визнав чоловіка винним за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України – незакінчений замах на умисне вбивство.

Йому призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Також суд приєднав невідбуте покарання за попереднім вироком – позбавлення права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 8 років 6 місяців 22 дні.

Агентство Телевидения Новости