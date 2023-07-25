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Екоактивістку Грету Тунберг суд у Швеції засудив до штрафу за непокору поліції на мітингу минулого місяця.

Екоактивістку Грету Тунберг суд у Швеції засудив до штрафу за непокору поліції на мітингу минулого місяця.

Згідно з обвинувальним висновком, 20-річна активістка "брала участь у демонстрації, яка порушила рух транспорту", і "відмовилася підкоритися наказу поліції залишити місце події".

"Це правильно, що я була в тому місці того дня, і це правильно, що я отримала наказ, який я не виконала, але я заперечую злочин", – сказала Тунберг у суді.

Фото: ЕРА

Джерело: https://t.me/liganet/29540

Новости портала «Весь Харьков»

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