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Экс-беркутовец осужден на девять лет за передачу информации боевикам

Экс-беркутовец осужден на девять лет за передачу информации боевикам

Бывший сотрудник «Беркута» был осужден на 9 лет лишения свободы за передачу боевикам ОРДО данных о расположении, вооружении и перемещении украинских военных. В частности, о прибытии в зону АТО Петра Порошенко и Арсена Авакова. Подсудимый вину не признал.

Изюмский городской суд Харьковской области вынес приговор по делу о содействии совершению террористического акта и незаконном обращении с оружием. Подсудимый, экс-беркутовец Андрей Мирутенко был осужден на 9 лет лишения свободы без конфискации имущества. По данным следствия, подсудимый передавал боевикам так называемой «ДНР» информацию о перемещении украинских военных, их вооружении, о планах освобождения Славянска и о наличии военной техники на блокпосту неподалеку от этого города. «В частности, в июле 2014 года в телефонном разговоре с одним из них Мирутенко рассказал о прибытии в штаб АТО в Харьковской области главы МВД Арсена Авакова и президента Петра Порошенко», - сообщает «РБК» со ссылкой на решение суда.

«Мирутенко в 2013-2014 годах "выполнял свои функциональные обязанности, в том числе во время Майдана" в составе "Беркута", а после расформирования спецподразделения его отправили в зону проведения антитеррористической операции», - уточняет издание.

Также подсудимый хранил у себя патроны, хотя не имел на это разрешения. Сам осужденный вины своей не признал. На суде он утверждал, что не знал о принадлежности собеседника к незаконным вооруженным формированиям ОРДО, о приезде Петра Порошенко и Арсена Авакова узнал из новостей по телевизору, боевая техника «была на виду» и не была скрыта от посторонних, а найденные боеприпасы он не знает откуда взялись, сообщается в решении суда.

Источник: petrimazepa.com

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: война, суд

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