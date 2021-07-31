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Экс-директор института НААН получил восемь лет с конфискацией за взятку в $300 тысяч

Экс-директор института НААН получил восемь лет с конфискацией за взятку в $300 тысяч

Спустя 3,5 года после задержания академик Фурдычко получил суровый приговор

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда 30 июля признала бывшего директора Института агроэкологии и природопользования Национальной академии аграрных наук Ореста Фурдычко виновным в вымогательстве и получении взятки за выделение под строительство земельных участков, принадлежавших институту.

Как говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры, по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса его приговорили к восьми годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями, сроком на три года и конфискацией имущества.

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней с момента вынесения.

Напомним, в декабре 2017 года Фурдычко был задержан на работе, сразу после получения им первой части неправомерной выгоды в сумме 300 тысяч долларов. Общая же сумма взятки составляла 500 тысяч долларов.

Фурдычко в 1990-1997 годах был депутатом Львовского областного совета, а в 1997-1998 годах — его председателем. В 1998-2002 годах был депутатом Верховной Рады, позже работал на руководящих должностях в Госкомитете лесного хозяйства и в Министерстве охраны окружающей среды.

Источник: delo.ua

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