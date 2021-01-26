Экс-госрегистратор незаконно лишил мужчину права собственности на квартиру

Бывший госслужащий зарегистрировал недвижимость стоимостью 600 тыс. грн за банком.

Об этом сообщили в пресс-центре прокуратура в Харьковской области.

По данным расследования, представитель одного из банков обратился к госрегистратору в июне 2017 года. Он хотел зарегистрировать права на квартиру в Харькове. По этой квартиры между физическим лицом и банком был заключен ипотечный договор. Несмотря на основания для отказа госрегистратор зарегистрировал недвижимость за банком.

“Таким образом он незаконно лишил гражданина права собственности и нанес материальный ущерб на сумму свыше 600 тыс. грн”, – сообщили в прокуратуре.

Сейчас бывшему государственному регистратору сообщили о подозрении. Ему инкриминируют злоупотребление полномочиями с целью получения взятки (ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества или без таковой.

Источник: objectiv.tv

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